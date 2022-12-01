Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Данные вопросы обсуждались в ходе встречи министра Рашада Набиева с Еврокомиссаром по транспорту Адиной Валеан в рамках рабочего визита в столицу Бельгии - Брюссель.
Предметом обсуждения на встрече также стали вопросы, связанные с проведением в Баку второго заседания транспортного диалога высокого уровня.
Сообщается, что стороны также обсудили сотрудничество в сере авиации, в том числе реализацию проектов в рамках трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T), присоединение в будущем к этим сетям Зангезурского коридора.