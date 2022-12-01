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Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации

Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации Азербайджан и Европейский союз обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта, в частности авиации, в том числе реализацию проектов в рамках трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T), присоединение в будущем к этим сетям Зангезурского коридора.
Инфраструктура
1 декабря 2022 г. 09:59
Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Данные вопросы обсуждались в ходе встречи министра Рашада Набиева с Еврокомиссаром по транспорту Адиной Валеан в рамках рабочего визита в столицу Бельгии - Брюссель.

Предметом обсуждения на встрече также стали вопросы, связанные с проведением в Баку второго заседания транспортного диалога высокого уровня.

Сообщается, что стороны также обсудили сотрудничество в сере авиации, в том числе реализацию проектов в рамках трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T), присоединение в будущем к этим сетям Зангезурского коридора.

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Версия на английском языке EU, Azerbaijan mull cooperation in aviation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Aİ arasında aviasiya sahəsi üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

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