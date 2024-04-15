Азербайджан и ЕС обсудили развитие сотрудничества по Среднему коридору

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил развитие сотрудничества по Среднему коридору со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Центральной Азии Тери Хакалой.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил развитие сотрудничества по Среднему коридору со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Центральной Азии Тери Хакалой.

Как сообщает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".

"Мы встретились со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой, находящейся с визитом в нашей стране, и обсудили развитие сотрудничества в области транспорта, в том числе авиационного, и в направлении Среднего коридора", - отметил министр.