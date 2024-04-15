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Азербайджан и ЕС обсудили развитие сотрудничества по Среднему коридору

Азербайджан и ЕС обсудили развитие сотрудничества по Среднему коридору Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил развитие сотрудничества по Среднему коридору со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Центральной Азии Тери Хакалой.
Инфраструктура
15 апреля 2024 г. 18:18
Азербайджан и ЕС обсудили развитие сотрудничества по Среднему коридору

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил развитие сотрудничества по Среднему коридору со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Центральной Азии Тери Хакалой.

Как сообщает Report, об этом министр написал в социальной сети "Х".

"Мы встретились со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой, находящейся с визитом в нашей стране, и обсудили развитие сотрудничества в области транспорта, в том числе авиационного, и в направлении Среднего коридора", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Aİ Orta Dəhliz istiqamətində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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