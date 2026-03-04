Азербайджан и Британия обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере
- 04 марта, 2026
- 21:00
Азербайджан и Великобритания обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети X.
Обсуждения прошли в Лондоне в ходе встречи Р.Набиева с генеральным директором государственного агентства Великобритании по экспортному финансированию (UK Export Finance).
"В ходе встречи мы представили информацию о трансформации, проводимой в Азербайджане в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Также обсудили возможности стратегического партнерства с Соединенным Королевством в этих областях", - говорится в публикации.
Böyük Britaniyanın İxrac maliyyələşdirilməsi üzrə dövlət agentliyinin baş icraçı direktoru Tim Rid ilə görüş keçirdik.— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) March 4, 2026
Görüşdə Azərbaycanda #nəqliyyat, #logistika və #rəqəmsal infrastruktur sahəsində aparılan #transformasiya barədə məlumat verdik. Bu sahədə Birləşmiş Krallıqla… pic.twitter.com/YGkutlpzDG