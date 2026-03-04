Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Азербайджан и Британия обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере

    Инфраструктура
    • 04 марта, 2026
    • 21:00
    Азербайджан и Британия обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере

    Азербайджан и Великобритания обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения прошли в Лондоне в ходе встречи Р.Набиева с генеральным директором государственного агентства Великобритании по экспортному финансированию (UK Export Finance).

    "В ходе встречи мы представили информацию о трансформации, проводимой в Азербайджане в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Также обсудили возможности стратегического партнерства с Соединенным Королевством в этих областях", - говорится в публикации.

    Азербайджан Великобритания Рашад Набиев
    Azərbaycan Böyük Britaniya ilə nəqliyyat sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    21:05

    Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуации

    Внешняя политика
    21:00

    Азербайджан и Британия обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере

    Инфраструктура
    20:51

    Фидан и Дар обсудили запуск Ираном ракеты по территории Турции

    В регионе
    20:38

    Посол ФРГ: Азербайджанский энергорынок должен и далее укрепляться на международном рынке

    Энергетика
    20:24
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы дипломаты ряда стран - ОБНОВЛЕНО-4

    Внешняя политика
    20:13

    Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в Тегеране

    Другие страны
    20:00

    Посол Ирана вызван в МИД Турции

    В регионе
    19:56

    ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по Ирану

    В регионе
    19:52

    СМИ: Атакован логистический центр посольства США у аэропорта Багдада

    Другие страны
    Лента новостей