Azərbaycan Böyük Britaniya ilə nəqliyyat sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
İnfrastruktur
- 04 mart, 2026
- 21:04
Azərbaycan Böyük Britaniya ilə nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahəsində strateji tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Müzakirələr R.Nəbiyev ilə Böyük Britaniyanın İxrac maliyyələşdirilməsi üzrə Dövlət Agentliyinin baş icraçı direktoru Tim Rid ilə görüşdə aparılıb.
"Görüşdə Azərbaycanda nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahəsində aparılan transformasiya barədə məlumat verdik. Bu sahədə Birləşmiş Krallıqla strateji tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik", - nazir vurğulayıb.
Son xəbərlər
21:07
Ərdoğan İrandan atılan raketin Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirilməsinə münasibət bildiribRegion
21:04
Azərbaycan Böyük Britaniya ilə nəqliyyat sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə edibİnfrastruktur
21:02
Yaxın Şərqdən 17 mindən çox ABŞ vətəndaşı ölkəyə qayıdıbDünya
20:59
Azərbaycan Kuboku: "Şamaxı"nı məğlub edən "Qarabağ" yarımfinala vəsiqə qazanıbFutbol
20:57
Foto
Braziliyanın İrandakı səfiri təxliyə prosesindəki köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
20:46
İsrail İranın Tehrandakı hərbi kompleksinə genişmiqyaslı zərbə endiribDigər ölkələr
20:39
İsrail ordusu: İrana zərbələrdə 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilibRegion
20:37
KİV: Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıbDigər ölkələr
20:33
Foto