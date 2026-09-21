Азербайджан и АБР обсудили проекты в сфере водоснабжения

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) рассматривают совместные проекты по модернизации оросительной и питьевой водной инфраструктуры, а также расширению использования альтернативных источников воды.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), эти вопросы обсуждались на встрече председателя ведомства Заура Микаилова с членами правления АБР.

Стороны обменялись мнениями о реализуемых в Азербайджане проектах, направленных на реконструкцию систем орошения и питьевого водоснабжения, эффективное и устойчивое использование водных ресурсов, а также более широкое применение альтернативных источников воды.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между ADSEA и Азиатским банком развития, реализация совместных проектов и другие потенциальные направления взаимодействия.