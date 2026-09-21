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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан и АБР обсудили проекты в сфере водоснабжения

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2026
    • 15:38
    Азербайджан и АБР обсудили проекты в сфере водоснабжения

    Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) рассматривают совместные проекты по модернизации оросительной и питьевой водной инфраструктуры, а также расширению использования альтернативных источников воды.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), эти вопросы обсуждались на встрече председателя ведомства Заура Микаилова с членами правления АБР.

    Стороны обменялись мнениями о реализуемых в Азербайджане проектах, направленных на реконструкцию систем орошения и питьевого водоснабжения, эффективное и устойчивое использование водных ресурсов, а также более широкое применение альтернативных источников воды.

    В ходе встречи также были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между ADSEA и Азиатским банком развития, реализация совместных проектов и другие потенциальные направления взаимодействия.

    Азербайджан и АБР обсудили проекты в сфере водоснабжения
    Азербайджан и АБР обсудили проекты в сфере водоснабжения
    Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Азиатский банк развития (АБР)
    Фото
    Azərbaycan və ADB su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni müzakirə ediblər
    Фото
    Azerbaijan, ADB consider joint water infrastructure projects

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