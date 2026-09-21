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    Azərbaycan və ADB su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    • 21 sentyabr, 2026
    • 15:18
    Azərbaycan və ADB su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni müzakirə ediblər

    Azərbaycan ilə Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ölkədə suvarma və içməli su infrastrukturunun yenidən qurulması, su ehtiyatlarından səmərəli və dayanıqlı istifadə, həmçinin alternativ su mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bu barədə "Report" ADSEA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bununla bağlı müzakirələr ADSEA sədri Zaur Mikayılov ilə ADB-nin İdarə Heyətinin üzvləri ilə görüşdə aparılıb.

    Bundan başqa, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın gələcəkdə daha da genişləndirilməsi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və potensial əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub.

    Azərbaycan və ADB su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni müzakirə ediblər
    Azərbaycan və ADB su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni müzakirə ediblər
    Su ehtiyatları Zaur Mikayılov Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Asiya İnkişaf Bankı (ADB)
    Foto
    Азербайджан и АБР обсудили проекты в сфере водоснабжения
    Foto
    Azerbaijan, ADB consider joint water infrastructure projects

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