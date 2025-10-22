Азер Амирасланов: Экономическая безопасность - ключевой элемент политики правительства

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Инфраструктура
    • 22 октября, 2025
    • 12:40
    Азербайджан написал историю успеха с точки зрения экономической независимости.

    Как сообщает Report, об этом сказал депутат Азер Амирасланов на научно-практической конференции, организованной Комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    По его словам, в настоящее время суверенитет многих стран носит формальный характер: "Когда-то Азербайджан строил свою экономику в составе Советского Союза. В таких условиях не всегда было возможно обеспечить национальные интересы. В настоящее время Азербайджан строит национальную экономику, и это отвечает нашим национальным интересам".

    Он отметил, что экономическая независимость создает возможности для маневра во внешней политике: "Это означает осуществление экономической дипломатии. Бытует мнение, что абсолютной экономической независимости не существует. Однако этот вопрос всегда актуален. Экономическая зависимость создает риски политических уступок. Ее устранение при помощи мер экономической безопасности всегда являлось ключевым элементом политики правительства".

