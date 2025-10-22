Azər Əmiraslanov: "Azərbaycan iqtisadi müstəqillik baxımından uğur hekayəsi yazıb"
- 22 oktyabr, 2025
- 11:54
Azərbaycan iqtisadi müstəqillik baxımından uğur hekayəsi yazıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Azər Əmiraslanov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin elmi-praktik konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda bir çox ölkənin suverenliyini formal xarakter daşıyır: "Bir zamanlar Azərbaycan Sovet İttifaqı daxilində öz iqtisadiyyatını qururdu. Belə bir şəraitdə milli maraqları təmin etmək hər zaman mümkün olmurdu. Hazırda Azərbaycan milli iqtisadiyyatını qurur və bu, milli maraqlarımıza cavab verir".
O qeyd edib ki, iqtisadi müstəqillik xarici siyasətdə manevr imkanları yaradır: "Bu, iqtisadi diplomatiyanın həyata keçirilməsi deməkdir. Bəzən iqtisadi müstəqillikdən danışılarkən, belə fikir səslənir ki, mütləq iqtisadi müstəqillik yoxdur. Dünyanın heç bir ölkəsi mütləq iqtisadi müstəqilliyə malik deyil. İqtisadi müstəqillik nisbidir. Amma bu məsələ hər an aktualdır. İqtisadi asılılıq isə siyasi güzəşt riskləri yaradır. İqtisadi təhlükəsizlik tədirləri ilə asılılığın aradan qaldırılması Azərbaycan siyasətində hər zaman mühüm əhəmiyyət kəsb edib".