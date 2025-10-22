İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azər Əmiraslanov: "Azərbaycan iqtisadi müstəqillik baxımından uğur hekayəsi yazıb"

    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Azər Əmiraslanov: Azərbaycan iqtisadi müstəqillik baxımından uğur hekayəsi yazıb
    Azər Əmiraslanov

    Azərbaycan iqtisadi müstəqillik baxımından uğur hekayəsi yazıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Azər Əmiraslanov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin elmi-praktik konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda bir çox ölkənin suverenliyini formal xarakter daşıyır: "Bir zamanlar Azərbaycan Sovet İttifaqı daxilində öz iqtisadiyyatını qururdu. Belə bir şəraitdə milli maraqları təmin etmək hər zaman mümkün olmurdu. Hazırda Azərbaycan milli iqtisadiyyatını qurur və bu, milli maraqlarımıza cavab verir".

    O qeyd edib ki, iqtisadi müstəqillik xarici siyasətdə manevr imkanları yaradır: "Bu, iqtisadi diplomatiyanın həyata keçirilməsi deməkdir. Bəzən iqtisadi müstəqillikdən danışılarkən, belə fikir səslənir ki, mütləq iqtisadi müstəqillik yoxdur. Dünyanın heç bir ölkəsi mütləq iqtisadi müstəqilliyə malik deyil. İqtisadi müstəqillik nisbidir. Amma bu məsələ hər an aktualdır. İqtisadi asılılıq isə siyasi güzəşt riskləri yaradır. İqtisadi təhlükəsizlik tədirləri ilə asılılığın aradan qaldırılması Azərbaycan siyasətində hər zaman mühüm əhəmiyyət kəsb edib".

    Azər Əmiraslanov Milli Məclis Deputat
    Азер Амирасланов: Экономическая безопасность - ключевой элемент политики правительства

    Son xəbərlər

    12:44

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    12:43

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyəcək

    Futbol
    12:43

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    12:40

    Azərbaycan Latviya, Estoniya və Finlandiya ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

    Biznes
    12:40

    Birlik nümayəndəsi: Gənclərin Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə cəlb edilməsi çox vacibdir

    Daxili siyasət
    12:39

    Nazir: Estoniya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    12:38
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Hərbi
    12:38

    Nazir: Qazaxıstan taxılının Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana daşınmasına icazə mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:35

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Müdafiədə bəzi dəyişikliklər edəcəyik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti