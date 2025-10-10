Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    AZCON Holding и Группа портов Абу-Даби обсудили развитие транспортного сотрудничества

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 15:32
    AZCON Holding и Группа портов Абу-Даби обсудили развитие транспортного сотрудничества

    Делегация Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) во главе с исполнительным директором Шахином Бабаевым провела встречу с представителями Группы портов Абу-Даби под руководством генерального директора Мохаммеда Джумы Аль-Шамиси в ОАЭ.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на AZCON.

    Согласно информации, на встрече были обсуждены проекты, реализуемые AZCON Holding в транспортной сфере. Также был проведен обмен мнениями об инвестиционных возможностях и потенциальных направлениях сотрудничества между организацией и Холдингом.

    В прошлом месяце между AZCON Holding и Abu Dhabi Ports Company был подписан контракт.

    Суда, строительство которых ожидается к 2028 году, будут запущены на основные маршруты с целью оптимизации связи между основными торговыми центрами в Каспийском море, сыграют важную роль в укреплении Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу через Каспийское море, Южный Кавказ и Черное море.

