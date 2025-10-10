İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    "AZCON Holding" və Əbu-Dabi Limanlar Qrupu arasında görüş keçirilib

    İnfrastruktur
    • 10 oktyabr, 2025
    • 15:02
    AZCON Holding və Əbu-Dabi Limanlar Qrupu arasında görüş keçirilib

    Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) icraçı direktoru Şahin Babayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Əbu-Dabi Limanlar Qrupunun (AD Ports Group) baş icraçı direktoru cənab Məhəmməd Cuma Əl-Şamisinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib.

    "Report" bu barədə AZCON-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, görüşdə "AZCON Holding"in nəqliyyat sahəsində həyata keçirdiyi layihələri müzakirə olunub. Həmçinin qurumla Holdinq arasında investisiya imkanları və potensial əməkdaşlıq istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ötən ay "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC adından çıxış edən "AZCON Holding"lə "Abu Dhabi Ports Company" ASC arasında müqavilə imzalanıb.

    İnşası 2028-ci ilə qədər gözlənilən gəmilər Xəzər dənizində əsas ticarət mərkəzləri arasında bağlılığı optimallaşdırmaq məqsədilə əsas marşrutlara buraxılacaq, Xəzər dənizi, Cənubi Qafqaz və Qara dəniz vasitəsilə Asiya və Avropanı birləşdirən Orta Dəhlizin gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Bu əhəmiyyətli marşrutda gəmiçilik potensialını genişləndirməklə gəmilər konteyner daşımaları üzrə sürətlə artan ehtiyacları ödəməyə, tranzit müddətlərini azaltmağa və ənənəvi marşrutlara davamlı və təhlükəsiz alternativ kimi dəhlizin rəqabət qabiliyyətini artırmağa kömək edəcək.

    AZCON Holding Əbu-Dabi Limanlar Qrupu

    Son xəbərlər

    15:13

    Milli Məclis binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasının məcburiliyini ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    15:12

    Karlo Ançelotti milli komandaların baş məşqçiləri arasında ən çox qazanan mütəxəssis olub

    Futbol
    15:07

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    15:05

    Qazaxıstanda AI haqqında qanunun tezliklə qüvvəyə minməsinə ümid edirlər

    Region
    15:03
    Foto

    Xaçmazda Qəhvəyi mərmər bağacığına qarşı tələlər qurulub

    Sağlamlıq
    15:02
    Foto

    "AZCON Holding" və Əbu-Dabi Limanlar Qrupu arasında görüş keçirilib

    İnfrastruktur
    14:58

    Ekspert: "Fidyə zərərverici proqramları kritik infrastruktur üçün əsas risklərdəndir"

    İKT
    14:58

    Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    14:58

    Davud Rüstəmov: Süni intellektlə törədilən təxribat cinayətlərinin miqyasında artım var

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti