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AZAL запустил продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик

AZAL запустил продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик ЗАО" Азербайджанские авиалинии " (AZAL) запустило продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик, которые начнут выполняться с 17 марта.
Инфраструктура
15 февраля 2024 г. 13:15
AZAL запустил продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик

ЗАО" Азербайджанские авиалинии " (AZAL) запустило продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик, которые начнут выполняться с 17 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, частота полетов по маршруту Баку-Лондон-Баку будет увеличена до 6 рейсов в неделю.

Отмечается, что по инициативе посольства Великобритании в Азербайджане подготовлен видеоролик, приуроченный к увеличению частоты полетов авиакомпании AZAL между Баку и Лондоном.

В видеоролике посол Фергюс Олд выступает в образе капитана летного экипажа AZAL. В нем показано, как дипломат посетил Международный аэропорт Гейдар Алиев, поднялся на борт самолета Boeing Dreamliner 787 и побывал в кабине пилотов.

"В качестве посла Великобритании в Азербайджане я рад увеличению числа полетов AZAL между Баку и Лондоном с марта текущего года и доведению их до шести рейсов в неделю", - сказал дипломат.

По его словам, новые рейсы помогут укрепить взаимоотношения двух стран и откроют широкие возможности для сотрудничества в области торговли, туризма, культуры и образования.

Данный ролик подчеркивает укрепление авиационных отношений между Азербайджаном и Великобританией, а также понимание важности развития воздушных перевозок.

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Версия на английском языке AZAL to operate new flights to London Gatwick Airport
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya səfiri AZAL-ın pilotu kimi videoçarxda rol alıb

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