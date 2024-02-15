AZAL запустил продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик

ЗАО" Азербайджанские авиалинии " (AZAL) запустило продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик, которые начнут выполняться с 17 марта.

ЗАО" Азербайджанские авиалинии " (AZAL) запустило продажу билетов на новые рейсы из Баку в лондонский аэропорт Гатвик, которые начнут выполняться с 17 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, частота полетов по маршруту Баку-Лондон-Баку будет увеличена до 6 рейсов в неделю.

Отмечается, что по инициативе посольства Великобритании в Азербайджане подготовлен видеоролик, приуроченный к увеличению частоты полетов авиакомпании AZAL между Баку и Лондоном.

В видеоролике посол Фергюс Олд выступает в образе капитана летного экипажа AZAL. В нем показано, как дипломат посетил Международный аэропорт Гейдар Алиев, поднялся на борт самолета Boeing Dreamliner 787 и побывал в кабине пилотов.

"В качестве посла Великобритании в Азербайджане я рад увеличению числа полетов AZAL между Баку и Лондоном с марта текущего года и доведению их до шести рейсов в неделю", - сказал дипломат.

По его словам, новые рейсы помогут укрепить взаимоотношения двух стран и откроют широкие возможности для сотрудничества в области торговли, туризма, культуры и образования.

Данный ролик подчеркивает укрепление авиационных отношений между Азербайджаном и Великобританией, а также понимание важности развития воздушных перевозок.