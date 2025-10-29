AZAL входит в Топ-10 компаний на грузинском авиарынке

В январе-сентябре текущего года пассажиропоток в аэропортах Грузии увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество рейсов - на 18%.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии, за 9 месяцев грузинские аэропорты обслужили в общей сложности 6 млн 489 тыс. 755 пассажиров.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составил 5 млн 682 тыс. 304 человека.

Согласно информации, "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вошли в Топ-10 компаний на грузинском авиарынке по объему пассажироперевозок, заняв 6-ое место. За первые девять месяцев 2025 года компания AZAL перевезла 358 291 пассажира, что составило 6% от общего объема авиарынка.

Лидером рынка осталась венгерская авиакомпания Wizz Air, перевезшая 1 млн 65 тыс. 618 пассажиров и занявшая 17% рынка. За ней следуют Georgian Airways (8%), Turkish Airlines (7%), Pegasus Airlines (7%), Red Wings (6%) и Azerbaijan Airlines (6%).

Общее количество рейсов через воздушное пространство Грузии за 9 месяцев составило 229 972, а объем грузовых авиаперевозок увеличился на 50% до 25,9 млн тонн.