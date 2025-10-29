AZAL Gürcüstanın aviasiya bazarında ilk altılıqda yer alıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İnfrastruktur
    • 29 oktyabr, 2025
    • 14:30
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstanın hava limanlarında sərnişin axını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 %, uçuşların sayı isə 18 % artıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosu Gürcüstanın Mülki Aviasiya Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilir ki, 9 ayda Gürcüstanın hava limanları ümumilikdə 6 milyon 489 min 755 sərnişinə xidmət göstərib. Müqayisə üçün, 2024-cü ilin eyni dövründə bu rəqəm 5 milyon 682 min 304 nəfər olub.

    Məlumata görə, Gürcüstan aviasiya bazarında "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) QSC ən çox sərnişin daşıyan aviaşirkətlər arasında ilk altılığa daxil olub. AZAL 2025-ci ilin ilk doqquz ayında 358 min 291 sərnişin daşıyıb və ümumi bazarın 6 %-ini təşkil edib.

    Bazarda liderliyi Macarıstanın "Wizz Air" qoruyub - şirkət 1 milyon 65 min 618 sərnişin daşıyaraq 17 % bazar payına sahib olub. Onu "Georgian Airways" (8 %), "Türk Hava Yolları" (7 %), "Pegasus Airlines" (7 %), "Red Wings" (6 %) və "Azərbaycan Hava Yolları" (6 %) izləyib.

    Mülki Aviasiya Agentliyinin məlumatına əsasən, ilin ilk doqquz ayında Gürcüstan hava məkanından istifadə edən uçuşların ümumi sayı 229 min 972 olub, hava yükdaşıma həcmi isə 50 % artaraq 25,9 milyon tona çatıb.

