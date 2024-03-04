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AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты на рейс Баку-Нахчыван

AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты на рейс Баку-Нахчыван С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между Баку и Нахчываном в дни празднования Новруза, заранее приобрести авиабилеты.
Инфраструктура
4 марта 2024 г. 17:20
AZAL в связи с Новрузом рекомендует заранее приобретать авиабилеты на рейс Баку-Нахчыван

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между Баку и Нахчываном в дни празднования Новруза, заранее приобрести авиабилеты.

Как сообщает Report со ссылку на пресс-службу AZAL, пиковые периоды авиаперевозок всегда сопровождаются повышенным пассажиропотоком и увеличенным спросом на перелеты. В связи с этим авиакомпания рекомендует пассажирам приобрести билеты заранее, чтобы обеспечить наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств.

При необходимости количество рейсов на данном направлении во время праздничных дней будет увеличено.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение или в кассах AZAL.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Naxçıvan reyslərinə biletləri əvvəlcədən almağı tövsiyə edir

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