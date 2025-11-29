Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    AZAL на фоне директив от Airbus: В настоящее время весь парк эксплуатируется в штатном режиме

    • 29 ноября, 2025
    • 14:34
    AZAL на фоне директив от Airbus: В настоящее время весь парк эксплуатируется в штатном режиме

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) прокомментировала возможные задержки самолетов Airbus.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в AZAL.

    Согласно информации, авиакомпания оперативно провела техническую проверку своего парка после получения официальных директив от компании Airbus. По итогам проверки были выявлены три воздушных судна, для которых производитель рекомендовал выполнить корректирующие действия. В соответствии с этими рекомендациями программное обеспечение указанных самолетов было возвращено к предыдущей стабильной версии.

    Отмечается, что указанные директивы Airbus разослал после выявления неполадок в системе управления самолетов семейства A320.

    "Как сообщили в компании-производителе, при интенсивном солнечном излучении возможно искажение данных, используемых для управления полетом, в связи с чем было инициировано внеочередное обновление программного обеспечения и направлены соответствующие указания эксплуатантам воздушных судов.

    Все технические вопросы со стороны AZAL были своевременно урегулированы. В настоящее время весь парк эксплуатируется в штатном режиме.

    AZAL всегда ставит приоритетом безопасность полетов. Выполнение рейсов авиакомпании полностью соответствует требованиям производителя и международным стандартам гражданской авиации", - говорится в сообщении.

    AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildirib
    AZAL on Airbus directives: Entire fleet currently operating normally
