İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildirib

    İnfrastruktur
    • 29 noyabr, 2025
    • 14:20
    AZAL Airbus təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildirib

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) "Airbus" markalı sərnişin təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildirib.

    Aviaşirkətdən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, "Airbus" şirkətindən rəsmi direktivlər daxil olan kimi təyyarə parkında operativ şəkildə texniki yoxlamalar aparıb.

    Yoxlamanın nəticələrinə əsasən, korreksiya tədbirlərinin görülməsi tövsiyə olunan üç təyyarə müəyyən edilib. Tövsiyələrə uyğun olaraq həmin təyyarələrin proqram təminatı əvvəlki stabil versiyaya qaytarılıb.

    Direktivləri "Airbus" A320 ailəsinə aid təyyarələrin idarəetmə sistemi ilə bağlı müəyyən nasazlıqlar aşkarlanandan sonra göndərib. İstehsalçının məlumatına görə, güclü günəş şualanması zamanı uçuşun idarə olunmasıda istifadə edilən bəzi məlumatlarda təhrif yarana bilər. Bununla əlaqədar olaraq, proqram təminatının növbədənkənar yenilənməsi başlanılıb və hava gəmisinin istismarçılarına müvafiq göstərişlər verilib.

    AZAL bütün texniki məsələləri vaxtında və tam şəkildə həll edib. Hazırda aviaşirkətin bütün təyyarələri ştat rejimdə fəaliyyət göstərir.

    AZAL üçün uçuşların təhlükəsizliyi hər zaman əsas prioritet olaraq qalır. Aviaşirkətin reysləri istehsalçının tələblərinə və beynəlxalq mülki aviasiya standartlarına tam uyğun şəkildə yerinə yetirilir.

    AZAL Airbus

    Son xəbərlər

    14:20

    AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildirib

    İnfrastruktur
    14:07

    Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:05

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi oktyabrda 1 % azalıb

    Maliyyə
    13:56

    "Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    Futbol
    13:42

    KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilər

    Digər ölkələr
    13:38

    Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    13:27

    "Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurub

    Fərdi
    13:19

    Accounting.Az Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaş

    Biznes
    13:19

    Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti