    Böyük aviaşirkətlər Airbus təyyarələrindəki problemlərə görə gecikmələrlə üzləşib

    Dünyanın ən böyük aviaşirkətləri Airbus-un təxminən A320 ailəsinə aid 6 min təyyarədə proqram təminatının təcili yenilənməsi qərarından sonra kütləvi reys ləğvləri və gecikmələrlə üzləşiblər.

    "Report" xəbər verir ki, "Air France" texniki problemlərə görə 35 reysi ləğv edib.

    Aşağı büdcəli "Flynas" aviaşirkəti öz parkının bir hissəsində proqram və texniki yenidənqurma ilə bağlı gecikmələr barədə xəbərdarlıq edib. "EasyJet" də öz "Airbus A320" təyyarələrində proqram təminatını yeniləyir.

    "Air New Zealand" "A320neo" təyyarələrinin cədvəlində ciddi dəyişikliklər və gözlənilən reys ləğvləri barədə məlumat verib. İrlandiyanın "Aer Lingus" şirkəti geri çağırılmanın onun parkının bir hissəsinə təsir etdiyini təsdiqləyib, "Air India" isə mümkün gecikmələr barədə açıqlama yayıb.

    Böyük Britaniya Nəqliyyat Nazirliyi bildirib ki, yerli aviaşirkətlərə təsir məhdud olaraq qalır, çünki yalnız az sayda təyyarə mürəkkəb modernizasiyaya ehtiyac duyur.

    Daha əvvəl "Airbus" Günəş radiasiyasının uçuş idarəetmə üçün həyati əhəmiyyət daşıyan məlumatlara mənfi təsir göstərdiyini aşkar etdiyini bildirmişdi. İstehsalçı "A320" seriyalı təyyarələrin proqram təminatını təcili yeniləyir.

