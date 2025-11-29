Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Крупнейшие авиакомпании мира сообщают о задержках из-за проблем с самолетами Airbus

    • 29 ноября, 2025
    • 03:51
    Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов после решения Airbus провести немедленную перестановку ПО около 6 000 самолетов семейства A320.

    Как сообщает Report, Air France отменила 35 рейсов из-за технических проблем. Бюджетный перевозчик Flynas предупредил о задержках, связанных с программной и технической перенастройкой части своего флота. Авиакомпания EasyJet также проводит обновление ПО на своих Airbus A320.

    Air New Zealand сообщила о значительных изменениях в расписании A320neo и ожидаемых отменах рейсов. Ирландская Aer Lingus подтвердила, что отзыв самолетов затронул часть ее парка, а Air India заявила о вероятных задержках.

    В британском Минтрансе заявили, что влияние на местные авиалинии остается ограниченным, так как лишь небольшое число самолетов нуждается в сложной модернизации.

    Ранее Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.

