Reuters: Airbus отзывает почти половину мирового парка самолетов A320

Авиастроительная корпорация Airbus анонсировала отзыв "значительного количества" самолетов A320 из-за проблемы в системе управления полетом.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно информации, на воздушных судах будет заменено программное обеспечение.

"Интенсивное солнечное излучение может повреждать данные, имеющие решающее значение для функционирования систем управления полетом", - следует из документа. Airbus взаимодействует по этому вопросу с авиационными властями.

Мера принята после инцидента на борту A320 во время рейса из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси, 30 октября, пишет Reuters. Во время полета воздушное судно резко потеряло высоту, в результате чего пострадали несколько пассажиров. Рейс совершил аварийную посадку во Флориде. У Airbus в эксплуатации находится около 11,3 тыс. самолетов семейства А320.

Отзыв, как отмечает агентство со ссылкой на специалистов в отрасли, затронет почти половину мирового парка Airbus.