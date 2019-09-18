AZAL применяет новые технологии для сокращения вредных выбросов в атмосферу

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и компания OpenAirlines заключили партнерское соглашение по использованию решения SkyBreathe.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

"Учитывая высокий приоритет для AZAL в вопросе снижения вредных выбросов в окружающую среду, данное соглашение носит для Национального авиаперевозчика Азербайджана стратегический характер.

SkyBreathe Fuel Efficiency - это инновационное решение, использующее алгоритмы обработки большого объема данных, искусственный интеллект и компьютерное обучение для эффективного использования топлива авиакомпаниями и снижения вредных выбросов", - говорится в сообщении.

"Мы выбрали программное обеспечение SkyBreathe, как один из лучших инструментов в сфере анализа расхода топлива на всех наших рейсах. Программное обеспечение с такими широкими возможности, как у SkyBreathe, станет для нас отличным ресурсом, который поможет повысить эффективность использования топлива. Тем самым, AZAL также внесет свой вклад в такой важный сегмент, как защита окружающей среды", - отметил Джамиль Манизаде, директор авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".