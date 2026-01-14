AZAL перевез более 4 млн пассажиров в 2025 году

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в 2025 году перевезло 4,16 млн пассажиров.

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдара Алиева, только в направлении Баку-Нахчыван количество перевезенных пассажиров составило 735 тыс. человек. В то время как пассажирооборот увеличился на 2%, количество выполненных рейсов по этому маршруту возросло на 6%, достигнув 7 261.

Отмечается, что 2025 год запомнился как важный стратегический этап в истории авиации Азербайджана: в эксплуатацию введен третий международный аэропорт, построенный на освобожденных от оккупации территориях – Лачинский международный аэропорт. Этот проект вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, а также укрепляет позиции Карабаха на авиационной карте страны.