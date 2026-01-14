İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    AZAL ötən il 4 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    • 14 yanvar, 2026
    • 16:44
    AZAL ötən il 4 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    2025-ci ildə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) 4,16 milyon nəfər sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə 3 % çoxdur.

    3,4 milyon sərnişin isə beynəlxalq istiqamətlərdə səfər ediblər. Bu, 2024-cü illə müqayisədə 3 % çoxdur.

    AZAL-ın tranzit xidmətindən isə 974 min sərnişin istifadə edib. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30 %-lik artım deməkdir.

    Məlumata əsasən, təkcə Bakı-Naxçıvan istiqamətində sərnişinlərin sayı 735 min nəfər təşkil edib. Sərnişin dövriyyəsində 2 %-lik artım qeydə alındığı halda bu marşrut üzrə icra olunan uçuşların sayı 6 % artaraq 7 min 261 uçuşa çatıb.

    Ötən il Azərbaycanın aviasiya tarixində mühüm strateji mərhələ kimi də yadda qalıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə inşa olunan üçüncü beynəlxalq aeroport – Laçın Beynəlxalq Hava Limanı istifadəyə verilib. Bu layihə regionun sosial-iqtisadi inkişafına, eləcə də ölkənin aviasiya xəritəsində Qarabağın mövqeyinin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir.

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC sərnişin daşıma Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu
    AZAL перевез более 4 млн пассажиров в 2025 году
    AZAL transported over 4 million passengers in 2025

    Son xəbərlər

    17:17

    Azərbaycanın beynəlxalq imicinə qarşı aparılan mənfi təbliğat barədə birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:16

    Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının rəhbəri fəaliyyətini başa vurur

    Region
    17:13

    Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələri yaradıla bilər

    Daxili siyasət
    17:10

    Dünya Bankı və "Yaşıl Enerji Dəhlizi" birgə müəssisəsi əməkdaşlığın növbəti addımlarını razılaşdırıblar

    Energetika
    17:08

    Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 98 min barel geri qalıb

    Energetika
    17:06

    Azərbaycan dilindən BMT-nin əsas dilləri, türk dilləri və əksinə tərcümə lüğətləri hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:04

    Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:04

    "Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib

    Futbol
    17:00

    Milli kino fondu, dövlət televiziya və radio arxivləri tam rəqəmsallaşdırılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti