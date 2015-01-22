​AZAL открывает авиарейс Баку-Берлин

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Со 2 мая ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует осуществление периодических авиарейсов по маршруту Баку-Берлин-Баку.

Как сообщили Report из туристических компаний, полеты будут осуществляться самолетами "Airbus-319" на 119 пассажиров. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам. Полет будет продолжаться четыре с половиной часа.

Отметим, что цена авиабилета на рейс Баку-Берлин-Баку составляет 453 маната (туда и обратно).