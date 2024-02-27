AZAL открыл продажу билетов в Тиват

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявило о начале продажи билетов на рейсы из Баку в Тиват (Черногория).

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявило о начале продажи билетов на рейсы из Баку в Тиват (Черногория).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, первый рейс по маршруту Баку-Тиват-Баку запланирован на 2 мая.

Полеты по этому маршруту будут выполняться дважды в неделю. В мае рейсы между Баку и Тиватом будут осуществляться раз в неделю по четвергам, а с 10 июня на данном направлении добавится еще одна частота - по понедельникам.

Тиват привлекает путешественников своими живописными пляжами, очаровательной природой и уникальной архитектурой, что делает его идеальным местом для отдыха и путешествий.