AZAL начинает продажу билетов на низкобюджетный маршрут Баку-Москва

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 25 октября текущего года начинает реализацию регулярных низкобюджетных авиарейсов по маршруту Баку-Москва-Баку .

Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, в кассах AZAL и на сайте компании открыты бронирование и продажа авиабилетов в данном направлении.

Полеты будут выполняться ежедневно на самолете Airbus A320. Стоимость авиабилетов (включая все сборы) в данном направлении на сайте AZAL и в пунктах продажи авиакомпании составляет 99 евро в один конец.

На указанном маршруте предусматриваются оплата каждого отдельного места багажа (не более 23 килограммов), бесплатный пронос ручной клади (не более восьми килограммов) габаритами 55x35x20 сантиметров.

Рейс отбывает из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в 15:00, прибывает в аэропорт Внуково - в 17:10 по местному времени. Обратный рейс отбывает из Москвы в 18:10, прибывает в Баку - в 22:00 по местному времени.