AZAL и Бакинский судостроительный завод привлекают частного инвестора
Инфраструктура
- 13 ноября, 2025
- 11:29
Азербайджан обсудил с Международной финансовой корпорацией (IFC) возможные направления партнерства с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и ООО "Бакинский судостроительный завод", а также перспективы привлечения частных инвесторов в эти компании в будущем.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".
"Мы встретились с директором IFC по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шлёмер. В ходе встречи мы представили подробную информацию о направлениях деятельности компаний, входящих в AZCON Holding, и реализуемых ими проектах. Также обсудили вопросы развития Среднего коридора, представляющие взаимный интерес", - отметил он.
