    AZAL и Бакинский судостроительный завод привлекают частного инвестора

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2025
    • 11:29
    AZAL и Бакинский судостроительный завод привлекают частного инвестора

    Азербайджан обсудил с Международной финансовой корпорацией (IFC) возможные направления партнерства с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и ООО "Бакинский судостроительный завод", а также перспективы привлечения частных инвесторов в эти компании в будущем.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "Х".

    "Мы встретились с директором IFC по Западным Балканам и Южному Кавказу Вибке Шлёмер. В ходе встречи мы представили подробную информацию о направлениях деятельности компаний, входящих в AZCON Holding, и реализуемых ими проектах. Также обсудили вопросы развития Среднего коридора, представляющие взаимный интерес", - отметил он.

    AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub
    Azerbaijan, IFC discuss attracting private investors to AZAL, Baku Shipyard

