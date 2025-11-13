AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub
- 13 noyabr, 2025
- 10:08
Azərbaycan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) ilə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC üzrə mümkün tərəfdaşlıq sahələri, eləcə də bu şirkətlərə gələcəkdə özəl investorların cəlbi perspektivlərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"IFC-nin Qərbi Balkan və Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə direktoru Vibke Şlomer ilə görüşdük. Görüş zamanı "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin fəaliyyət istiqamətləri və həyata keçirdikləri layihələr barədə ətraflı məlumat verdik. Orta Dəhlizin inkişafı və Xəzər keçidləri ilə bağlı qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etdik", - deyə nazir qeyd edib.
Nazir tərəflərin həmçinin ictimai nəqliyyat və hava nəqliyyatı üzrə mümkün tərəfdaşlıq sahələri ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını əlavə edib.