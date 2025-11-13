İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2025
    • 10:08
    AZAL-a və Bakı Gəmiqayırma Zavoduna özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub

    Azərbaycan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) ilə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC üzrə mümkün tərəfdaşlıq sahələri, eləcə də bu şirkətlərə gələcəkdə özəl investorların cəlbi perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "IFC-nin Qərbi Balkan və Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə direktoru Vibke Şlomer ilə görüşdük. Görüş zamanı "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin fəaliyyət istiqamətləri və həyata keçirdikləri layihələr barədə ətraflı məlumat verdik. Orta Dəhlizin inkişafı və Xəzər keçidləri ilə bağlı qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etdik", - deyə nazir qeyd edib.

    Nazir tərəflərin həmçinin ictimai nəqliyyat və hava nəqliyyatı üzrə mümkün tərəfdaşlıq sahələri ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını əlavə edib.

    Rəşad Nəbiyev IFC AZAL Bakı Gəmiqayırma Zavodu
    Azerbaijan, IFC discuss attracting private investors to AZAL, Baku Shipyard

    Son xəbərlər

    10:38

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıb

    Maliyyə
    10:34

    Vətəndaşlar artıq iş yerinə dair arayışı "mygov"dan da əldə edə biləcəklər

    İKT
    10:32

    "S&P" SOCAR-ın kredit reytinqini "BB" səviyyəsinə yüksəldib

    Energetika
    10:27

    AMADA-nın təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq konfransın açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    10:23

    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:11

    İlham Əliyev: Tramp prezident seçiləndən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələri yeni mərhələyə keçib

    Xarici siyasət
    10:08
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    10:08

    Simonyan erməni bloqerlərdən hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edib

    Region
    10:08

    AZAL-a və "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"na özəl investorun cəlb edilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti