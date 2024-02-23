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AYNA: Перевозчики без билетно-учетных листов будут оштрафованы на 50 манатов

AYNA: Перевозчики без билетно-учетных листов будут оштрафованы на 50 манатов Перевозчики без билетно-учетных листов будут оштрафованы на 50 манатов.
Инфраструктура
23 февраля 2024 г. 14:46
AYNA: Перевозчики без билетно-учетных листов будут оштрафованы на 50 манатов

Перевозчики без билетно-учетных листов будут оштрафованы на 50 манатов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Осуществление регулярных междугородних (межрайонных) пассажирских перевозок без билетно-учетного листа не допускается. В соответствии с поправками в закон "Об автомобильном транспорте", билетно-учетный лист при междугородних (межрайонных) регулярных пассажирских перевозках подтверждается электронным путевым листом", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Bilet-uçot vərəqi olmadan sərnişin daşıyanlar 50 manat cərimələnəcək

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