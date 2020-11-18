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Авиарегулятор США разрешил возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX

Авиарегулятор США разрешил возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера
Инфраструктура
18 ноября 2020 г. 17:14
Авиарегулятор США разрешил возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX.

Как передает Report со ссылкой на уведомление на сайте ведомства, "самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации".

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

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