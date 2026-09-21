ASCO увеличило перевозки сухогрузами на 43%
Инфраструктура
- 21 сентября, 2026
- 12:46
Объем перевозок сухогрузными судами ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе–августе текущего года вырос на 43 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом Report сообщили в ASCO.
Отмечается, что если за 8 месяцев прошлого года сухогрузными судами было перевезено 875 тыс. 950 тонн грузов, то за тот же период 2026 года этот показатель составил 1 млн 252 тыс. 97 тонн.
В августе текущего года сухогрузными судами было перевезено 168 тыс. 967 тонн грузов. В августе прошлого года этот показатель составлял 95 тыс. 584 тонны.
В результате объем перевезенных грузов в августе 2026 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказался больше на 73 тыс. 383 тонны, или на 77 %.
Последние новости
01:56
В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООНДругие страны
01:25
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в ИрландииДругие страны
00:49
В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19Другие страны
00:13
Фото
Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нетДругие страны
23:47
Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситамиДругие страны
23:39
КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регионВ регионе
23:24
Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игрыФутбол
23:11
Фото
Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-ЙоркеВ регионе
23:06