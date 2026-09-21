ASCO увеличило перевозки сухогрузами на 43%

Объем перевозок сухогрузными судами ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе–августе текущего года вырос на 43 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом Report сообщили в ASCO.

Отмечается, что если за 8 месяцев прошлого года сухогрузными судами было перевезено 875 тыс. 950 тонн грузов, то за тот же период 2026 года этот показатель составил 1 млн 252 тыс. 97 тонн.

В августе текущего года сухогрузными судами было перевезено 168 тыс. 967 тонн грузов. В августе прошлого года этот показатель составлял 95 тыс. 584 тонны.

В результате объем перевезенных грузов в августе 2026 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказался больше на 73 тыс. 383 тонны, или на 77 %.