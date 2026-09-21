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    ASCO увеличило перевозки сухогрузами на 43%

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2026
    • 12:46
    ASCO увеличило перевозки сухогрузами на 43%

    Объем перевозок сухогрузными судами ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в январе–августе текущего года вырос на 43 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом Report сообщили в ASCO.

    Отмечается, что если за 8 месяцев прошлого года сухогрузными судами было перевезено 875 тыс. 950 тонн грузов, то за тот же период 2026 года этот показатель составил 1 млн 252 тыс. 97 тонн.

    В августе текущего года сухогрузными судами было перевезено 168 тыс. 967 тонн грузов. В августе прошлого года этот показатель составлял 95 тыс. 584 тонны.

    В результате объем перевезенных грузов в августе 2026 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказался больше на 73 тыс. 383 тонны, или на 77 %.

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO)
    ASCO quru yük gəmiləri ilə daşımaları 43 % artırıb
    ASCO boosts dry cargo shipments by 43%

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