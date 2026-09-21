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    ASCO quru yük gəmiləri ilə daşımaları 43 % artırıb

    İnfrastruktur
    • 21 sentyabr, 2026
    • 12:30
    ASCO quru yük gəmiləri ilə daşımaları 43 % artırıb

    Bu ilin yanvar–avqust aylarında "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) quru yük gəmiləri ilə daşımalarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 43 % artıb.

    Bu barədə "Report"a ASCO-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən ilin 8 ayında quru yük gəmiləri ilə 875 min 950 ton yük daşındığı halda, 2026-cı ilin eyni dövründə bu göstərici 1 milyon 252 min 097 ton təşkil edib.

    Cari ilin avqust ayında isə quru yük gəmiləri ilə 168 min 967 ton yük daşınıb. Ötən ilin avqust ayında isə bu göstərici 95 min 584 ton olub. Nəticədə, 2026-cı ilin avqustunda daşınan yükün həcmi ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 73 min 383 ton və ya 77 % çox olub.

    Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC (ASCO) Yük daşımaları
    ASCO увеличило перевозки сухогрузами на 43%
    ASCO boosts dry cargo shipments by 43%

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