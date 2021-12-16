ASCO отправило на переработку около 2 тонн бумаги за 9 месяцев

C января по сентябрь 43,762 м3 пластмассы, 450,516 м3 пищевых отходов, 364,314 м3 бытовых отходов (ветоши, бумажно-картонных, стеклянных, металлических и других отходов), 63,89 м3 эксплуатационных отходов, 7,71 м3 электронных отходов, 77 м3 шлама, 465 м3

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) отправило на утилизацию 43,762 м3 пластмассы, 450,516 м3 пищевых, 364,314 м3 бытовых (ветоши, бумажно-картонных, стеклянных, металлических и других), 63,89 м3 эксплуатационных, 7,71 м3 электронных отходов за 9 месяцев с начала года. 77 м3 шлама, 465 м3 остатков нефти, 5101,7 м3 подсланевых льяльных вод, 72260,63 м3 хозяйственно-бытовых сточных вод были удалены с судов и территорий пароходства и сданы сертифицированным компаниям по утилизации отходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

За этот период 100,2 м3 нефтешлама со дна резервуаров, 7,98 тонн сгоревшего формовочного песка, 983,5 тонн абразива (смеси ржавчины, краски, гравия и песка, удаленных с корпуса судна), 52416,61 тонн хозяйственно-бытовых сточных вод, 736 тонн подсланевых льяльных нефтесодержащих вод, 151,547 тонн смазочного масла, 2719,42 м3 бытовых отходов, 870,96 м3 пищевых отходов, 125,37 м3 полимерных и пластмассовых отходов, 73,6518 м3 маслянистых и нефтесодержащих отходов, 62,1м3 различных резиновых отходов, 83 аккумулятора и гальванических элемента, 495,76 м3 эксплуатационных отходов, 23,25 м3 электронных отходов, 0,245 м3 медицинских отходов с приморских объектов ASCO были также сданы соответствующим образом.

Помимо этого, за указанный период с поверхности акватории приморского национального парка и прибрежной деятельности компании было собрано и сдано 67,78 м3 габаритных отходов.

В целом, за девять месяцев 1,855 тонн бумаги, 0,99 тонны пластмассы, 4471,234 тонны черного металла, 11, 217 тонн цветного металла было отправлено на переработку.