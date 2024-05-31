В Джебраиле создается инфраструктура питьевой и сточных вод

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана создает в городе Джебраиле инфраструктуру питьевой и сточных вод.

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана создает в городе Джебраиле инфраструктуру питьевой и сточных вод.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Проект строительства наружных систем водоснабжения и канализации города рассчитан на обеспечение потребностей 15 тыс. человек к 2040 году с учетом перспективного развития.

В 2023 году с целью обеспечения города качественной питьевой водой в Джебраиле пробурена 1 геологоразведочная скважина.

Всего в зоне скважин на севере города планируется пробурить 9 субартезианских скважин, и уже начались работы в данном направлении.

В рамках проекта в Джебраиле будут построены 6 водохранилищ общей емкостью 7 000 кубометров. В настоящее время ведется строительство водохранилища емкостью 2 000 кубометров и магистрального водопровода длиной 3 км, а также канализационного коллектора длиной 6 км, передающего сточные воды на очистку.

В Джебраиле планируется построить 52 км сетей питьевой, 40 км - дождевой и 38 км - сточных вод. Также будет построена станция очистки сточных вод мощностью 6 000 кубометров в сутки.

Новая инфраструктура города Джебраил будет управляться на основе системы "Умная вода", каждый элемент инфраструктуры будет обеспечен SCADA-системой.

Учитывая скорое начало заселения сел Хоровлу и Шукюрбейли Джебраильского района, ведется подготовка к созданию систем водоснабжения в этих селах.