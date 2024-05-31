В Лондоне обсудят возможности ведения бизнеса в рамках ТМТМ

Конференция по проекту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) состоится 11 июня в Лондоне.

Конференция по проекту Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) состоится 11 июня в Лондоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр каспийской политики (Caspian Policy Center, CPC), являющийся организатором данного мероприятия.

Конференция состоится при участии послов Азербайджана, Казахстана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Турции в Великобритании.

“Странам региона необходимо тесно сотрудничать друг с другом и международными партнерами, чтобы максимально использовать потенциальные коммерческие и социально-экономические выгоды Среднего коридора. Улучшения инфраструктуры изначально должны быть эффективными, устойчивыми и обоснованными с точки зрения развития. На этой конференции будут рассмотрены способы координации, определения приоритетов и эффективного ведения бизнеса в рамках коридора”, - говорится в информации.

В частности, будут обсуждены шаги для устранения институциональных препятствий с целью ведения бизнеса в Каспийском регионе, расширения бизнес-возможностей в рамках Среднего коридора.

Кроме того, одна из панелей конференции будет посвящена вопросам финансирования инфраструктуры Среднего коридора. В ее работе примут участие представители Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, UK Export Finance, TheCityUK и др.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.