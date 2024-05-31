Азербайджан и ADB обсудили использование земель по назначению

Состоялась встреча представителей Азиатского банка развития (англ. – The Asian Development Bank, ADB) с сотрудниками Министерства экономики Азербайджана и Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики.

Состоялась встреча представителей Азиатского банка развития (англ. – The Asian Development Bank, ADB) с сотрудниками Министерства экономики Азербайджана и Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

На встрече обсуждены проекты государственно-частного сотрудничества, использование земель по назначению и их оценка, выделение земель для создания промышленных зон, развитие строительного сектора, важность строительства зеленых зданий и другие вопросы.

Целью встречи является выявление и развитие возможностей сотрудничества в связи с применением инновационных технологий в перечисленных сферах, обеспечением экологической устойчивости городов и населенных пунктов.