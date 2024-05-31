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На отремонтированном участке дороги в Баку восстановлено движения транспорта

На отремонтированном участке дороги в Баку восстановлено движения транспорта
Инфраструктура
31 мая 2024 г. 16:18
На отремонтированном участке дороги в Баку восстановлено движения транспорта

После завершения ремонтных работ восстановлено движение транспорта на участке проспекта 8 Ноября в Баку от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до улицы Хагани Рустамова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На этом участке выделена отдельная полоса для общественного транспорта с сохранением прежнего количества полос движения, проложена отдельная велосипедная дорожка, которая отделена от проезжей части "буферной зоной".

Кроме того приняты меры по улучшению освещения на названном отрезке автодороги.

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