На отремонтированном участке дороги в Баку восстановлено движения транспорта

После завершения ремонтных работ восстановлено движение транспорта на участке проспекта 8 Ноября в Баку от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до улицы Хагани Рустамова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На этом участке выделена отдельная полоса для общественного транспорта с сохранением прежнего количества полос движения, проложена отдельная велосипедная дорожка, которая отделена от проезжей части "буферной зоной".

Кроме того приняты меры по улучшению освещения на названном отрезке автодороги.