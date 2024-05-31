На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Круг "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра.