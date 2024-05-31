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Рабочая группа по ТМТМ обсудила деятельность Среднего коридора

Рабочая группа по ТМТМ обсудила деятельность Среднего коридора Рабочая группа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в ходе заседаний в Казахстане обсудила деятельность данного маршрута.
Инфраструктура
31 мая 2024 г. 15:10
Рабочая группа по ТМТМ обсудила деятельность Среднего коридора

Рабочая группа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в ходе заседаний в Казахстане обсудила деятельность данного маршрута.

Об этом сообщили Report в Международном Транскаспийском транспортном консорциуме (МТТК).

«Заседания Рабочей группы по развитию ТМТМ состоялись 30-31 мая в Шымкенте. В ходе заседаний обсуждалась ситуация по объемам перевозок грузов по маршруту ТМТМ за 4 месяца 2024 года. Отмечалось, что с момента ввода казахстанского терминала в городе Сиань, зафиксирован рост контейнерных перевозок на 70%, а также увеличение в 9 раз числа контейнерных поездов, следующих из Китая в направлении Азербайджана, Грузии, Турции и Европы», - отмечает консорциум.

По его данным, количество пропущенных через коридор за май контейнерных поездов превысит 30 поездов.

«Благодаря слаженной работе членов ТМТМ и МТТК расширилась география перевозок контейнеров, появились новые точки отправления грузов в Китае - Чунцин, Иу, Санпинь, Нанкин, Цзиньхэ. Помимо Абшерона, конечными пунктами доставки грузов являются Тбилиси, порты Батуми и Поти, Стамбул и Констанца», - сообщили в консорциуме.

Было также отмечено, что к настоящему времени установлены стабильные сроки доставки грузов, согласно которым маршрут от станции Алтынколь до Апшерона (Баку) занимает 9 дней, от Алтынколя до Поти или Батуми 12 дней, а маршрут от Алтынколя через Поти или Батуми до Констанцы занимает 20-22 дня.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

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Версия на английском языке Transcaspian route expands reach with new departure points in China

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