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В Бакинском метро систему вентиляции переводят на летний график

В Бакинском метро систему вентиляции переводят на летний график С завтрашнего дня система вентиляции станций и тоннелей Бакинского метрополитена будет переведена на летний график.
Инфраструктура
31 мая 2024 г. 11:18
В Бакинском метро систему вентиляции переводят на летний график

С завтрашнего дня система вентиляции станций и тоннелей Бакинского метрополитена будет переведена на летний график.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил главный инженер службы электромеханики ЗАО "Бакинский метрополитен" Мазахир Гадиров.

По его словам, согласно новому графику, вентиляция станций в дневное время будет регулироваться в соответствии со средним температурным режимом летнего сезона. Однако с учетом официальной информации по суточному мониторингу и прогнозу погоды при необходимости в график будут вноситься корректировки, сказал он.

"В соответствии с летним графиком в наиболее жаркие и знойные часы вентиляторы будут выдувать воздух из тоннелей, вытесняя жаркие и загрязненные воздушные массы. Рано утром и в вечерние часы, наоборот, вентиляторы будут впускать воздушные массы к станциям и тоннелям", - сообщил представитель метрополитена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı metrosunun stansiya və tunellərinin ventilyasiya sistemi yay qrafikinə keçirilir

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