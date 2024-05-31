Обнародован ход работ по строительству новых ГЭС на реке Тертер

Завершено 30% работ по строительству новых гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Тертер.

Завершено 30% работ по строительству новых гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Тертер.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Ганбаров на конференции, посвященной реализации проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) .

По его словам, вопросы экологии являются приоритетными в формате всех проектов, реализуемых сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре: "На реке Охчучай уже установлены ГЭС мощностью 42 МВт. Три из них сданы в эксплуатацию. На реке Хакари также действуют несколько ГЭС, строятся новые станции".

М.Ганбаров добавил, что к 2030-2035 годам доля возобновляемых источников энергии в общем производстве энергии составит 30%.