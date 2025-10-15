Анар Гулиев: В генплане Баку до 2040 года предусмотрено полицентрическое развитие

Одной из основных особенностей "Генерального плана развития города Баку до 2040 года" является применение полицентрической модели развития.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на 3-ем Национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.

По его словам, согласно этой модели, вместо сосредоточения всех видов деятельности в одном центре, по всему Баку формируется сеть взаимосвязанных центров и подцентров: "Каждый центр будет обладать своей инфраструктурой и экономической функцией".

Гулиев подчеркнул, что с 2018 года Азербайджан применяет комплексный и долгосрочный подход к пространственному развитию путем разработки и регулярного обновления генпланов городов: "Большинство этих планов уже завершены или находятся в стадии реализации, они разработаны в рамках сотрудничества с международными экспертами и адаптированы к глобальным стандартам".

Он добавил, что сегодня Азербайджан с гордостью представляет модель постконфликтного восстановления: "Эта модель основана на принципах устойчивости, территориальной реинтеграции. Для городских и сельских общин Карабаха и Восточного Зангезура разработаны и реализуются комплексные генпланы. Бывшие вынужденные переселенцы уже возвращаются в восстановленные города, села и поселки, где они заново начинают жить, работать и учиться. Это показатель не только физического восстановления, но и стойкости сообществ и приверженности страны к инклюзивному, устойчивому восстановлению".