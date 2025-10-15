İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Anar Quliyev: "Bakının Baş Planında əsas xüsusiyyətlərdən biri çoxmərkəzli inkişaf modelidir"

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:14
    Anar Quliyev: Bakının Baş Planında əsas xüsusiyyətlərdən biri çoxmərkəzli inkişaf modelidir
    Anar Quliyev

    "Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı"nın əsas xüsusiyyətlərindən biri çoxmərkəzli inkişaf modelinin tətbiqidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Xankəndidə keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu modelə əsasən, bütün fəaliyyətlərin bir mərkəzdə cəmlənməsi əvəzinə, Bakı şəhəri boyunca bir-biri ilə əlaqəli mərkəzlər və alt-mərkəzlər şəbəkəsi formalaşdırılır: "Hər mərkəz özünəməxsus xarakterə, infrastruktura və iqtisadi funksiyaya malik olacaq".

    Sədr vurğulayıb ki, 2018-ci ildən Azərbaycan şəhərlərin Baş planlarının hazırlanması və mütəmadi yenilənməsi yolu ilə məkan inkişafına kompleks və uzunmüddətli yanaşma tətbiq edib: "Bu planların əksəriyyəti artıq tamamlanıb və yaxud icra mərhələsindədir, beynəlxalq ekspertlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanaraq qlobal standartlara uyğunlaşdırılıb".

    O əlavə edib ki, bu gün Azərbaycan münaqişədən sonrakı bərpa modelini fəxrlə təqdim edir: "Bu model dayanıqlılıq, ərazi reinteqrasiyası və insan yönümlü inkişaf prinsiplərinə əsaslanır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı şəhər və kənd icmaları üçün kompleks Baş planlar hazırlanıb və həyata keçirilir. Bu planlar sadəcə texniki sənədlər deyil – həyatların yenidən qurulması üçün yol xəritəsidir. Keçmiş məcburi köçkünlər artıq bərpa olunmuş şəhərlərə, kənd və qəsəbələrə qayıdır, burada yenidən yaşamağa, işləməyə və oxumağa başlayırlar. Bu, təkcə fiziki bərpanın deyil, həm də icmaların dözümlülüyünün və ölkənin inklüziv, dayanıqlı bərpaya sadiqliyinin göstəricisidir".

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Anar Quliyev Milli Şəhərsalma Forumu

    Son xəbərlər

    12:37

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    Futbol
    12:37

    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    Sağlamlıq
    12:36

    "Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Energetika
    12:35

    Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"

    Fərdi
    12:34

    AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıb

    Futbol
    12:29

    "Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:29

    Kərkicahana köçlə bağlı işlər aparılır

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblar

    Futbol
    12:15
    Foto

    Gürcüstandakı azərbaycandilli məktəblərə yeni dərsliklər göndərilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti