    Инфраструктура
    • 17 ноября, 2025
    • 11:39
    Анар Гулиев: Бакинский Олимпийский стадион станет ключевой площадкой WUF13

    Бакинский Олимпийский стадион станет основным местом проведения WUF13.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана (SCUPA) и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на брифинге для дипломатического корпуса в Баку, посвященном 13-й сессии Всемирного форума городского развития ООН (WUF13).

    По его словам, всемирно известный Бакинский Олимпийский стадион, являющийся символом приверженности Азербайджана проведению мероприятий глобального масштаба, станет ключевой площадкой форума. "Следуя высоким стандартам организации, установленным на COP29, форум обеспечит доступность, эффективную логистику и высокий уровень гостеприимства для всех участников", - отметил Гулиев.

    Он добавил, что WUF13 предоставит уникальную возможность для демонстрации национальных достижений в области городского развития, жилищной политики и климатической устойчивости, а также инновационных моделей, инициатив и технологий, способных вдохновлять на глобальные действия. Форум также будет способствовать расширению международных контактов и формированию партнерств для реализации конкретных проектов.

    "Азербайджан стремится сделать форум не только платформой для глобального диалога, но и значимой вехой, расширяющего понимание жилья как ключевого фактора устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого развития", - подчеркнул председатель.

