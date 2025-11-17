İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Anar Quliyev: "Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq"

    İnfrastruktur
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:37
    Anar Quliyev: Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq

    Bakı Olimpiya Stadionu 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) keçirildiyi əsas yer olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri və WUF13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev tədbirlə bağlı Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın qlobal miqyaslı tədbirlərin keçirilməsinə sadiqliyinin rəmzi olan Bakı Olimpiya Stadionu forumun əsas məkanı olacaq: "COP29-da qoyulmuş yüksək təşkilati standartlara uyğun olaraq, forum bütün iştirakçılar üçün əlçatanlıq, səmərəli logistika və yüksək səviyyəli qonaqpərvərlik təmin edəcək".

    A.Quliyev əlavə edib ki, WUF13 şəhər inkişafı, mənzil siyasəti və iqlim davamlılığı sahəsində milli nailiyyətlərin, həmçinin qlobal fəaliyyətə ilham verə biləcək innovativ modellərin, təşəbbüslərin və texnologiyaların nümayiş etdirilməsi üçün unikal imkan yaradacaq:

    "Forum, həmçinin konkret layihələrin həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsinə və tərəfdaşlıqların formalaşmasına kömək edəcək. Azərbaycan forumu təkcə qlobal dialoq platformasına çevirməyi deyil, həm də mənzil məsələsinin dayanıqlı, inklüziv və davamlı inkişafın əsas amili kimi dərk edilməsini genişləndirən mühüm bir mərhələyə çevirməyi hədəfləyir", - sədr vurğulayıb.

    Bakı Olimpiya Stadionu Azərbaycan WUF13
    Анар Гулиев: Бакинский Олимпийский стадион станет ключевой площадкой WUF13
    Anar Guliyev: Baku Olympic Stadium to become key venue for WUF13

    Son xəbərlər

    13:56

    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Digər ölkələr
    13:55

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq

    İKT
    13:53

    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:52

    Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:47

    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    İKT
    13:42

    Nazir: Kənd məktəblərinə yaxşı müəllim göndərmək çətindir

    Elm və təhsil
    13:39

    Azərbaycan və Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    13:37

    Anar Quliyev: "Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq"

    İnfrastruktur
    13:33
    Foto

    Əhmədlidəki sürüşmə hadisəsindən sonra yamacda yeni çatlar aşkarlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti