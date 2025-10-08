ANAMA создаст мобильную базу в Гадруте

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) планирует создать мобильную базу в поселке Гадрут Ходжавендского района, а также расширить существующие базы в рамках деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

Согласно информации, работы будет выполнять ОАО Şəmkir Tikinti-18. На эти цели будет потрачено 1,87 млн манатов.