    ANAMA создаст мобильную базу в Гадруте

    Инфраструктура
    • 08 октября, 2025
    • 09:40
    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) планирует создать мобильную базу в поселке Гадрут Ходжавендского района, а также расширить существующие базы в рамках деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

    Согласно информации, работы будет выполнять ОАО Şəmkir Tikinti-18. На эти цели будет потрачено 1,87 млн манатов.

