ANAMA создаст мобильную базу в Гадруте
Инфраструктура
- 08 октября, 2025
- 09:40
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) планирует создать мобильную базу в поселке Гадрут Ходжавендского района, а также расширить существующие базы в рамках деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.
Согласно информации, работы будет выполнять ОАО Şəmkir Tikinti-18. На эти цели будет потрачено 1,87 млн манатов.
