    Minatəmizləmə Agentliyi Hadrutda mobil baza yaradacaq

    İnfrastruktur
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:29
    Minatəmizləmə Agentliyi Hadrutda mobil baza yaradacaq

    Minatəmizləmə Agentliyi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi çərçivəsində Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində mobil baza yaratmağı. eləcə də mövcud bazaları genişləndirməyi planlaşdırır.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, işləri "Şəmkir Tikinti-18" ASC həyata keçirəcək. Bu məqsədlə 1,87 milyon manat xərclənəcək.

    Minatəmizləmə Agentliyi Hadrut
