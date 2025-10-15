Анаклаудия Россбах: WUF13 станет ключевым этапом реализации Новой Городской Повестки

Глобальный обзор выполнения Цели устойчивого развития 11 будет представлен на Политическом форуме высокого уровня в 2026 году.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и заместитель генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах, выступая на церемонии открытия III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

Она отметила, что предстоящий 13-й Всемирный урбанистический форум (WUF13) пройдет в переломный момент.

"Он ознаменует середину реализации Новой Городской Повестки и состоится накануне Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по Новой Городской Повестке в июле 2026 года. В том же году мы представим глобальный обзор выполнения ЦУР 11 на Политическом форуме высокого уровня. Тема WUF13 - "Обеспечение жильем мира: безопасные и устойчивые города и сообщества" - отражает одну из самых насущных глобальных проблем нашего времени", - подчеркнула А.Россбах.