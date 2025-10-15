Anaklaudiya Rossbah: "WUF13 Yeni Şəhər Gündəliyinin həyata keçirilməsində əsas mərhələ olacaq"
- 15 oktyabr, 2025
- 12:43
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin 11-ci maddəsinin həyata keçirilməsinin qlobal icmalı 2026-cı ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda təqdim ediləcək.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-HABITAT) icraçı direktoru və BMT-nin Baş katibinin müavini Anaklaudiya Rossbah III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib.
O qeyd edib ki, qarşıdan gələn WUF13 (Ümumdünya Şəhərsalma Forumu) dönüş nöqtəsində keçiriləcək:
"Bu 2026-cı ilin iyulunda BMT Baş Assambleyasının Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə Yüksək Səviyyəli Müşavirəsi ərəfəsində baş tutacaq. Həmin ildə biz Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin 11-ci maddəsinin həyata keçirilməsinin qlobal icmalını Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda təqdim edəcəyik. WUF13-ün mövzusu - "Dünyanın mənzillə təmin edilməsi: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar" - dövrümüzün ən təcili qlobal problemlərindən birini əks etdirir".