    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:43
    Anaklaudiya Rossbah: WUF13 Yeni Şəhər Gündəliyinin həyata keçirilməsində əsas mərhələ olacaq

    Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin 11-ci maddəsinin həyata keçirilməsinin qlobal icmalı 2026-cı ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda təqdim ediləcək.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-HABITAT) icraçı direktoru və BMT-nin Baş katibinin müavini Anaklaudiya Rossbah III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, qarşıdan gələn WUF13 (Ümumdünya Şəhərsalma Forumu) dönüş nöqtəsində keçiriləcək:

    "Bu 2026-cı ilin iyulunda BMT Baş Assambleyasının Yeni Şəhər Gündəliyi üzrə Yüksək Səviyyəli Müşavirəsi ərəfəsində baş tutacaq. Həmin ildə biz Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin 11-ci maddəsinin həyata keçirilməsinin qlobal icmalını Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda təqdim edəcəyik. WUF13-ün mövzusu - "Dünyanın mənzillə təmin edilməsi: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar" - dövrümüzün ən təcili qlobal problemlərindən birini əks etdirir".

    Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi BMT Anaklaudiya Rossbah WUF13 Milli Şəhərsalma Forumu.
