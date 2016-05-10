​Alstom представит в Баку трамвай Citadis

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Компания Alstom будет участвовать в выставке TransCaspian 11-13 мая 2016 г. в Баку. Alstom представит на выставке трамвай Citadis, который предлагает новый уровень производительности и комфорта, включая просторный дизайн с двойными дверями, новые эргономичные сиденья, информационные табло на борту, отображающие информацию в реальном времени, прямое и непрямое светодиодное освещение.

Как сообщила Report менеджер по связям с общественностью Зауре Рахметова, трамвай создан на базе тщательно проверенных стандартизованных компонентов, обеспечивает рекордный уровень готовности и облегчает техническое обслуживание (снижение производственных затрат до 11%). Трамвай Citadis представляет собой 100% низкопольный трамвай, т.е. является легкодоступным для пассажиров с детьми и инвалидов. Современный трамвай открывает новые просторы городскому общественному транспорту в отношении эффективности, пассажировместимости, скорости и безопасности. Выбросы CO 2 от трамвая гораздо ниже по сравнению с другими видами транспорта.

Alstom также представит Attractis, комплексную трамвайную систему для развивающихся городов. Данное решение отвечает растущей потребности заказчиков в системном подходе к реализации проектов "под ключ" и позволяет полностью построить городскую трамвайную систему за рекордные 30 месяцев усилиями одного подрядчика. Разработанная для оптимизации расходов на приобретение и общей стоимости владения, она обеспечивает до 20% экономии инвестиций по сравнению с традиционными трамвайными системами.

Кроме того, Alstom представит Metropolis, полный комплекс высоконадежных поездов метрополитена с различными возможностями конфигурации: длины, ширины, формы, расположения сидений, информации для пассажиров и технических средств защиты. В 2015 году компания Alstom уже поставила три новых состава по 5 вагонов для метрополитена Баку. Впервые в истории бакинского метро поезда были оборудованы межвагонными переходами, оптимизирующими пассажиропоток, и вертикальными поручнями возле дверей, повышающими безопасность пассажиров в движении.

“Азербайджан развивает свой потенциал в качестве важного звена между Каспийским и Черным морями, между Россией и Ираном. Alstom готов использовать любую возможность для обеспечения комфорта и безопасности поездок азербайджанцев. Alstom успешно выполняет проекты "под ключ" по всему миру и стремится представить новые технологии на местном рынке”, - сказал управляющий директор Alstom Азербайджан Эльшан Зейналов.

Напомним, что в 2014 г. Alstom заключил контракт с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) на поставку 50 электровозов, которые будут собраны на электровозосборочном заводе (ЭКЗ) в Казахстане. Поставка первого электровоза запланирована на начало 2017 г.