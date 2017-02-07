Посол: Cборку самолетов Ан-178 в Азербайджане планируется начать в 2018-2019 годах

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сборку самолетов Ан-178 в Азербайджане планируется начать в 2018-2019 годах.

Об этом Report заявил посол Украины в Баку Александр Мищенко.

Он напомнил, что между Баку и Киевом имеется соглашение о поставке 10 грузовых самолетов Ан-178. Посол добавил, что с украинской стороны готовятся два самолета для продажи, остальные восемь - будут собираться в Азербайджане.

"Идут постоянные консультации между заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олегом Гладковским и президентом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Джахангиром Аскеровым. AZAL уже строит модули и помещения, где будет происходить процесс сборки", - добавил он.